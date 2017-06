"Riskant!" So denkt Nadal über die Federer- Auszeit

Der Schweizer habe aber so großes Talent, dass er es ihm durchaus zutraue, nach einer langen Pause wieder ins Spiel zu finden. Für ihn selbst wäre eine so lange freiwillige Auszeit aber nichts, so Nadal, der aber vor Kurzem seine Teilnahme am Tennis- Rasenturnier nächste Woche im Londoner Queen's Club abgesagt hat. Er brauche eine Verschnaufpause, um für Wimbledon wieder frisch und bereit zu sein.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Federer greift wieder ins Geschehen ein

Nach einer Knieverletzung im vergangenen Jahr ließ Federer (35) nach dem Gewinn der Australian Open im Jänner und zwei Masters- Triumphen in Indian Wells und Miami die komplette Sandplatzsaison inklusive der French Open aus. Am Mittwoch wird er beim Rasen- Turnier in Stuttgart zum ersten Mal seit dem 2. April wieder ein Match bestreiten.