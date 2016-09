Riesige Dino- Spuren in der Wüste Gobi entdeckt

In der Mongolei hat ein Forscherteam in der Wüste Gobi riesige Dinosaurier- Fußabdrücke entdeckt. Wie die Wissenschaftler am Freitag mitteilten, stammen die Spuren vermutlich von einem Titanosaurus mit sehr langem Hals, der vor Millionen Jahren mehr als 30 Meter lang und 20 Meter hoch werden konnte. In einer Mitteilung der Okayama University of Science hieß es, es sei ein "sehr seltener Fund".