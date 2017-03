RH: Wientalterrasse als sündhaft teure Fehlplanung

Was für eine Fehlplanung! Die Profi- Prüfer des Wiener Stadtrechnungshofes sahen sich die Wientalterrasse genau an - eines der Lieblingsprojekte von Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne). Die vernichtende Kritik am 4,3- Millionen- Euro- Projekt: rutschiger Bodenbelag, im Winter sollte gesperrt bleiben, falsche Tafeln usw.