Rezeptionist belästigt 18- Jährige in Hotel

Erneut steht ein Angestellter eines Hotels unter dringendem Verdacht, sich an einem Gast vergriffen zu haben. Eine 18- Jährige wollte sich am Dienstag zu später Stunde für eine Nacht in einem Zimmer in einer Salzburger Unterkunft einquartieren, um die Wartezeit auf ihren Anschluss- Zug zu überbrücken. Der Verdächtige - er ist Rezeptionist des Hotels - gab sich zunächst überaus hilfsbereit, hatte allerdings überaus perfide und unmoralische Hintergedanken …