Revoltierende Gefangene schicken Selfie aus Häfn

In einem der größten Gefängnisse Großbritanniens ist es am Freitag zu einem Aufstand von Insassen gekommen. Hunderte Gefangene übernahmen vier Trakte des HMP Birmingham. Die Mitarbeiter hätten die betroffenen Gebäudeteile abgeriegelt und seien in Sicherheit, hieß es von der privaten Betreiberfirma der Haftanstalt bereits am Nachmittag, am späten Abend war die Lage schließlich unter Kontrolle. Die Insassen hatten offenbar ihren Spaß an der Situation, wie ein angeblich aus dem Gefängnis stammendes Selfie zeigt.