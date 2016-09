Rettung in letzer Sekunde! Renault in Flammen

Der Däne Kevin Magnussen hat im freien Training für den Formel- 1-Grand- Prix in Malaysia am Freitag für eine Schrecksekunde gesorgt. Sein Renault ging in der Boxengasse in Flammen auf, Magnussen konnte sich mit einem beherzten Sprung aus dem Cockpit gerade noch retten. Erst nach mehreren Versuchen gelang es, das Feuer zu löschen. Das Training war für eine Viertelstunde unterbrochen. Bereits beim Grand Prix von Belgien hatte Magnussen Glück im Unglück, als er mit hoher Geschwindigkeit in einen Reifenstapel krachte - siehe Video oben!