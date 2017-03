Reptilien- Schmuggler mit Schwarzer Mamba ertappt

Der Schmuggler hatte für seine Kundschaft jedenfalls echte Raritäten besorgt: So findet sich unter den beschlagnahmten Reptilien neben streng geschützten Schildkröten, Chamäleons und Geckos auch ein gefährdeter Panzergürtelschweif. Und eine Reihe hochgiftiger Schlangen! Speikobras, eine Todesotter sowie eine Schwarze Mamba, die als eine der giftigsten Schlangen der Welt gilt. Die Exoten werden derzeit im Tiergarten Schönbrunn bzw. im Reptilienzoo Forchtenstein im Burgenland versorgt.

Foto: Peter Tomschi, thinkstockphotos.de

Täter wollte Hunde in die Irre führen

Der tschechische Schmuggler ging dabei sehr professionell vor. Er spazierte nach der Landung samt der heißen Ware im Gepäck schnurstracks zum grünen Ausgang, wo er von erfahrenen Zollbeamten gestoppt wurde. Ebenfalls in seinen Koffern transportierte der 42- Jährige diverse Fleischwaren, um die Spürhunde am Flughafen auf eine falsche Fährte zu locken.

Der Panzergürtelschweif Foto: bmf.gv.at

Half alles nichts: Die Gepäckstücke wurden durch den Scanner geschickt, auch der ausgebildete Artenschutzhund "Reno" schlug an. In diversen Verpackungen wurden dann die insgesamt 80 Tiere entdeckt und von einer Grenztierärztin begutachtet. Der Tscheche hat jetzt eine Reihe von Anzeigen am Hals.

Foto: Peter Tomschi

Oliver Papacek und Christoph Budin, Kronen Zeitung