Rendi- Wagner legte vor Van der Bellen Amtseid ab

Van der Bellen wünschte Rendi- Wagner für die verantwortungsvolle Aufgabe "alles Gute". Vor den Augen von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) leistete das neue Regierungsmitglied das Gelöbnis mit Handschlag und der Formel "Ich gelobe". Danach wurden die entsprechenden Dekrete unterschrieben. Begleitet wurde Rendi- Wagner von ihren beiden Töchtern und Ehemann Michael, der das Kabinett von Drozda leitet.

Van der Bellen: "Selbstbewusste, erfolgreiche Frau"

Rendi- Wagner bringe "die besten Voraussetzungen" für ihr neues Amt mit, betonte das Staatsoberhaupt. Er habe sie am Dienstagabend zu einem langen Gespräch getroffen und sich überzeugen können, dass man eine "selbstbewusste, erfolgreiche Frau" als neue Ministerin begrüßen dürfe, so Van der Bellen.

Nach einem kurzen Gespräch hinter der Tapetentür enthob Van der Bellen am Mittwoch Sozialminister Alois Stöger von der zwischenzeitlichen Verwaltung der Gesundheits- und Frauenagenden, die durch den Tod Oberhausers notwendig geworden war.

Rendi- Wagner: "Bin bereits voll eingearbeitet"

Bereits vor ihrer Angelobung hatte sich Rendi- Wagner der Presse präsentiert. Dabei betonte sie, den Weg Oberhausers, mit der sie gut zwei Jahre "sehr intensiv, konstruktiv und leidenschaftlich zusammengearbeitet" habe, fortsetzen zu wollen. Da sie in die Gesundheitsagenden "bereits voll eingearbeitet" und vieles auf Schiene sei, gehe es jetzt in vielen Punkten nur mehr um die Umsetzung.

"Stolz" zeigte sich Rendi- Wagner, "als Frauenministerin am Internationalen Frauentag dieses Amt zu übernehmen". Sie habe als Mutter zweier Töchter im Alter von sieben und elf Jahren selbst mehrmals täglich den "Spagat" zwischen Familie und Beruf zu schaffen. Dies wäre nicht möglich, "ohne die zahlreichen Errungenschaften der sozialdemokratischen Frauenbewegung der letzten Jahrzehnte". Gleichzeitig betonte sie, dass noch zahlreiche Herausforderungen im Frauenbereich auf sie warten würden.

Rückenwind in SPÖ für neue Ministerin

Zuletzt war alles sehr schnell gegangen: Bundeskanzler Christian Kern hatte am Dienstagnachmittag offiziell erklärt, Pamela Rendi- Wagner, die bereits zuvor als Favoritin auf das Amt gegolten hatte, den SPÖ- Gremien als neue Gesundheits- und Frauenministerin vorzuschlagen. Am Mittwochvormittag sprach sich der SPÖ- Vorstand dann bei einer Sitzung im Parlament einstimmig für die 46- Jährige aus. Ihre ursprünglich für nächste Woche geplant gewesene Angelobung wurde kurzerhand vorgelegt.

Porträt von Dr. Joy Pamela Rendi- Wagner

Dr. Joy Pamela Rendi- Wagner, bisherige Sektionschefin im Gesundheitsministerium und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, ist so wie ihre verstorbene Vorgängerin Ärztin und hat schon eine steile wissenschaftliche Karriere hinter sich. Nach der Promotion an der Medizinischen Universität Wien 1996 machte sie ihre Facharztausbildung in London und arbeitete danach über zehn Jahre am Institut für Tropenmedizin der Medizinischen Uni Wien. 2008 habilitierte sie zum Thema Prävention durch Impfschutz.

Danach verbrachte die Mutter von zwei Mädchen einige Jahre in Israel, wo sie als Gastprofessorin an der Universität Tel Aviv wirkte. Ihr Mann Michael Rendi war österreichischer Botschafter in Israel. Nach der Berufung seiner Frau ins Gesundheitsministerium nach Wien kehrte auch er nach Österreich zurück. Er ist seit dem Vorjahr als Kabinettschef von SPÖ- Kulturminister Thomas Drozda im Bundeskanzleramt tätig.

Der damalige Gesundheitsminister Alois Stöger holte Pamela Rendi- Wagner 2011 als Leiterin der Sektion III für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und medizinische Angelegenheiten sowie als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit in sein Ressort. In dieser Funktion wurde sie der Öffentlichkeit bald als Krisenmanagerin bekannt. Komplizierte Zusammenhänge stellte sie einfach und auf den Punkt gebracht dar.

Für ihre Arbeit nennt die 46- Jährige "den Teamgeist aller Mitarbeiter" als einen zentralen Faktor, um positive Ergebnisse zu erzielen. Im Gesundheitsministerium sieht sie das koordinierte und abgestimmte Vorgehen aller Systempartner (Bund, Länder, Sozialversicherung) als eine spannende Herausforderung.