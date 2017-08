Rekordtransfer fix! Wöber verlässt Rapid

Rapid wird nach dem Abgang noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. "In den nächsten Tagen werden wir noch Neuzugänge vorstellen, wir sind seit längerer Zeit mit einigen Spielern und Klubs in Kontakt", sagte der sportliche Rapid- Geschäftsführer Fredy Bickel.

Wöber: "Schwere Entscheidung"

Wöber selbst spricht von einer "wirklich sehr schweren" Entscheidung: "Prinzipiell habe ich mich beim SK Rapid sehr wohl gefühlt, bin enorm dankbar für die Zeit in Hütteldorf und werde dem Verein immer verbunden bleiben. Bis vor wenigen Tagen war ich überzeugt, dass ich zumindest in der laufenden Saison noch hier bleiben werde, aber in den letzten Tagen hat sich die Situation doch verändert. Die Verantwortlichen von Ajax Amsterdam wollen mich unbedingt sofort in ihre junge Mannschaft integrieren und haben mir sehr überzeugend vermittelt, dass ich der absolute Wunschspieler für die Innenverteidigung bin."