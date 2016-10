Rekordmeister FC Bayern fürchtet "Pep Hasenhüttl"

"Man sieht seine Veränderungen sofort. Das ist ähnlich wie bei Pep. Seine Umstellungen sieht man im Spiel von Manchester City auch sofort", lobt Bayern- Spieler Arjen Robben Leipzig- Coach Hasenhüttl. Der Steirer hatte schon in der Vergangenheit Erfolg bei kleineren Klubs. So schaffte er mit mit Unterhaching den Aufstieg in die 3. Liga. Auch mit Aalen stieg er in die 2. Liga auf und Ingolstadt führte er erfolgreich in die Bundesliga.

"Der Büffel macht einen guten Job"

Auch Bayern- Kapitän Philipp Lahm findet lobende Worte: "Der Büffel macht einen guten Job." So lautete der Spitzname von Hasenhüttl, als er noch in der zweiten Mannschaft bei Bayern spielte, gemeinsam mit Lahm und Schweinsteiger.

Selbst Karl- Heinz Rummenigge ist vor Leipzig gewarnt: "Die lassen nicht locker und das ist okay so. Sie haben auch ein schönes Programm, können sich während der Woche ausruhen, während die anderen DFB- Pokal oder Champions League spielen."

Für Hasenhüttl ist es die ideale Trainingsvorbereitung: "Da gebe ich ihm recht, es ist absolut kein Nachteil, dass wir uns auf die Spiele vier, fünf Tage vorbereiten können und die Trainingsbelastung optimal steuern können."

Leipzig beeindruckt in der deutschen Bundesliga mit einem schnellen Umschaltspiel und einem starken Kader. Auf der Bank sitzen u.a. Top- Spieler wie Davie Selke, Oliver Burke und Kyriakos Papadopoulos. "Das ist ja das Schöne an meiner Ersatzbank: Ich muss nur hinschauen und treffe situativ die richtige Entscheidung, weil ich fast nichts falsch machen kann", so Hasenhüttl. Das große Duell zwischen Bayern München und RB Leipiz steigt am 21. Dezember.