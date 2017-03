Reichelt triumphiert im letzten Super- G der Saison

Bravo! Der Salzburger Hannes Reichelt hat den Super- G beim Weltcup- Finale in Aspen gewonnen! Der 36- jährige Ex- Weltmeister setzte sich knapp vor dem Südtiroler Dominik Paris (+0,11 Sekunden) durch. Platz drei ging an die zeitgleichen Mauro Caviezel (SUI) und Aleksander Aamodt Kilde (NOR/je +0,33). Für Reichelt war es der insgesamt 13. Weltcup- Sieg, der sechste im Super- G.