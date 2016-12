Reichelt bärenstark - "Tetschn" für Hirscher

Bravo, Hannes Reichelt! Österreichs Speed- Ass raste am Dienstag beim Super- G in Santa Caterina auf Platz zwei. Nur Saison- Dominator Kjetil Jansrud war schneller. Er markierte in 1:30,88 Minuten Bestzeit. Dritter wurde der Südtiroler Dominik Paris (+0,65). Zweitbester Österreicher wurde Max Franz (+1,24) als Fünfter.