Reich, reicher, FC Bayern: 626,8 Mio. Euro Umsatz

Der Gewinn liegt laut des Berichts bei 33 Millionen Euro und rund zehn Millionen Euro über der Rekordmarke beim Überschuss nach Steuern von 23,8 Millionen aus dem Vorjahr.

Zum dritten Mal liegt der Umsatz damit über der Marke von einer halben Milliarde Euro. Zum 24. Mal in Serie wirtschaftet der deutsche Fußballkrösus nach eigenen Angaben profitabel. Vor Steuern wurden im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 53,9 Millionen Euro erreicht (Vorjahr 31,4 Millionen). Die Zahlen werden den Vereinsmitgliedern bei der Jahreshauptversammlung am (heutigen) Freitagabend vorgestellt. Dann steht auch die Wahl von Uli Hoeneß zum Präsidenten an.