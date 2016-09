Reglose 14- Jährige in Stiegenhaus reanimiert

Einen schockierenden Fund haben Passanten am Dienstagnachmittag in einem Haus am Innsbrucker Südring in der Egger- Lienz- Straße gemacht. Sie entdeckten eine reglose 14- Jährige, die auf dem Stiegenaufgang lag. Die Jugendliche konnte erfolgreich reanimiert werden. Gegen einen 22- jährigen Syrer wird derzeit ermittelt. Die Hintergründe des Vorfalls sind aber noch nicht restlos geklärt.