Regierungspakt Neu: Burkaverbot, Fußfessel

Jetzt ist es fix: Das neue Arbeitsabkommen, auf das sich Rot- Schwarz am Sonntag geeinigt hat, sieht auch ein neues Integrationsgesetz mit Vollverschleierungs- bzw. Burkaverbot im gesamten öffentlichen Raum sowie Kopftuchverbot für Exekutive, Richter und Staatsanwälte vor. Verboten sind - so wie in Deutschland - künftig auch die Koran- Verteilungen durch Salafisten. Beschlossen wurde auch eine Reihe von technischen Maßnahmen zur elektronischen Überwachung von Dschihad- Rückkehrern.