"Regierung wirft Wirtschaftsmigranten Geld nach"

Wie die SPÖ hat auch die FPÖ den 1. Mai zu einer Kundgebung genutzt. Auf dem Urfahraner Jahrmarkt in Linz wetterte Parteichef Heinz- Christian Strache in seiner Rede vor gut 5000 Besuchern vor allem gegen die rot- schwarze Bundesregierung: "Es ist ungerecht, dass man irgendwelchen Wirtschaftsmigranten das Geld in Form von Mindestsicherung nachwirft, während andere, die 40 Jahre lang gearbeitet haben, mit einer Mindestpension ihr Leben finanzieren müssen." Die Massenzuwanderung habe laut dem FPÖ- Chef zu einem Anstieg der Kriminalität geführt.