"Regierung nicht bei jeder Gelegenheit entlassen"

"Inhaltliches Versagen reicht nicht, um die Regierung zu entlassen", meinte Hofer. Aber er würde das Gespräch führen, "wenn sich in den nächsten Monaten nichts mehr bewegt und nur weiter gestritten wird über Mindestsicherung und Reformen". Die Ankündigung, als Präsident die Regierung zu entlassen, habe er - im Frühjahr - gemacht im Eindruck der "unkontrollierten Ströme von Menschen, die durch Österreich gezogen sind". Dieses würde er aber auch jetzt nicht dulden, merkte Hofer an.

Für die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Hofer und seine Partei eine Mitschuld an der großen Flüchtlingswelle geben, hatte der Bundespräsidentschaftskandidat der FPÖ im ORF- Studio Lob übrig: "Angela Merkel hat in vielen Bereichen gute Arbeit geleistet. In der Flüchtlingsfrage habe sie aber "schweren Schaden" in Europa verursacht.

Seine Aussage, in der Pflege seien keine Muslime tätig, verteidigte Hofer - gegen die Kritik vieler Hilfsorganisationen, die darauf hingewiesen haben, dass es sehr wohl muslimische Pflegekräfte gibt. Dies seien "mit Sicherheit liberale Muslime", und keine streng Gläubigen, denn die dürften zum Beispiel Frauen nicht einmal die Hand geben. Und er habe noch nie "eine Frau in Burka" in einer Krankenanstalt als Pflegerin gesehen.

Entzündet hat sich die Debatte an Aussagen, die Hofer im Zuge seiner Rede zum "Politischen Martini 2016" vor wenigen Tagen in Tirol getätigt hatte. In dieser fragte er seine Anhänger: "Kennt ihr einen Moslem, der im Pflegebereich arbeitet, der bereit ist, unseren Senioren vielleicht die Windel zu wechseln? Ich kenne das nicht."