Regierung geht jetzt im Schleuderkurs ins Finale

"Ambitioniert", "konstruktiv", "intensiv" - hinter einer Nebelwand von Floskeln verschanzt, schleudern die Koalitionsparteien in zahlreichen Gesprächsrunden dem für Freitag von Bundeskanzler Christian Kern ultimativ erwarteten Verhandlungsfinale entgegen. Am Donnerstagnachmittag war noch vor allem von klassischen ÖVP- Themen wie Wirtschaft und Sicherheit die Rede. Die Regierungsspitze hielt sich, was den Fortbestand der Koalition betrifft, weiter bedeckt.