REGEN! Thiem- Spiel fix auf Mittwoch verschoben!

Regen, Regen, Regen! Der erste Auftritt von Dominic Thiem bei den mit 50,4 Millionen Dollar dotierten US Open in New York ist fürs Erste ins Wasser gefallen! Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher führte gegen den Australier Alex de Minaur nach 1:29 Stunden mit 6:4, 6:1 und 1:0 als das Spiel auf dem Grandstand in Flushing Meadows unterbrochen und nach rund dreistündigem Zuwarten endgültig auf Mittwoch verschoben werden musste.