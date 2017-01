"Refugees welcome" im Bundestag nicht willkommen

Der Besuch einer Berliner Schülergruppe im deutschen Bundestag am Donnerstag hat hohe politische Wellen geschlagen. Weil auf ihrem Pullover groß der Schriftzug "Refugees welcome" stand, wurde ein 13- jähriges Mädchen vom Sicherheitspersonal am Einlass gehindert. Erst als sie eine Jacke über den Pulli zog und der Schriftzug nicht mehr zu sehen war, durfte sie in den Sitzungssaal. Eine Sprecherin der Bundestagsverwaltung rechtfertigte das Vorgehen gegenüber "Spiegel online": "Meinungsbekundungen von Besuchern sind ungeachtet ihres Inhalts im Parlament untersagt."