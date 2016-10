Reformierte World- Tour mit Wien- WM als Highlight

Derzeit sind vier Fünfstern- Turniere der von Hannes Jagerhofer organisierten Majorserie in Fort Lauderdale (Saisonauftakt im Februar), Porec, Gstaad und Hamburg angesetzt. Zwei weitere in Rom und Long Beach sind laut FIVB noch in Planung. Der Turnierplan sieht aktuell vier Vierstern- Events in Prag, Luzern, Moskau und Polen vor.

Der Spielort des Tour- Finales Ende August ist noch offen. In Den Haag findet Ende März erstmals auf der World Tour ein Hallenturnier statt. Endgültig fixiert wird der Kalender für 2017 von der FIVB am 30. November.