Red Bull Salzburg dreht Partie gegen Austria

Die Austria ging bereits in der sechsten Minute aufgrund eines Eigentors von Andreas Ulmer in Führung. Nach einem starken Beginn war der designierte Vizemeister nahezu exklusiv mit Defensivarbeit beschäftigt, erhöhte aber dank eines Blackouts von Salzburg- Keeper Cican Stankovic in der 29. Minute trotzdem auf 2:0. Der 19- jährige Amadou Haidara brachte die Salzburger kurz vor der Pause mit einem Traumtor heran, ein Doppelschlag durch Hwang Hee- chan (64. Minute) und Valentino Lazaro (66.) drehte die Partie zugunsten des Meisters.

Seit 13 Pflichtspielen kein Sieg gegen Salzburg

Salzburg gewann damit auch das sechste Duell in Folge mit der Austria. Insgesamt sind die Violetten nunmehr seit elf Bundesliga- bzw. 13 Pflichtspielen gegen die Mozartstädter ohne Sieg. In dieser Saison hatte man sich gegen die Mannschaft von Trainer Oscar Garcia schon drei empfindliche Niederlagen eingefangen und dabei zwölf Tore kassiert.

Salzburg hatte früh in dem Spiel Pech: Ein Holzhauser- Eckball prallte unglücklich von Ulmer ab und rutschte Stankovic, der diesmal das Tor hütete, dann über die Schulter. Zwei gehaltene Schüsse von Olarenwaju Kayode (10.) und Felipe Pires (14.) konnten die Heimfans noch bestaunen, danach war Salzburg die bestimmende Mannschaft und machte vor allem über die linke Seite und den verhinderten Teamverteidiger Ulmer Druck.

Stankovic- Patzer bringt 2:0

Ein Fauxpas von Stankovic brachte die Austria noch höher in Führung. Der Ex- Grödiger ließ sich nach einem Rückpass zu lange Zeit und vertändelte dann einen Meter vor seinem Kasten gegen Kayode den Ball. Das 17. Tor in dieser Saison war wohl die leichteste Übung für den Nigerianer. Salzburg hatte zuvor durch den erstmals ins ÖFB- Team einberufenen Konrad Laimer und Hwang zwei, drei Chancen auf den Ausgleich verstreichen lassen.

Ulmer traf vor den Augen von ÖFB- Teamchef Marcel Koller die Außenstange. Aber erst Youth- League- Held Haidara, der den Ball aus knapp 20 Metern links ins Kreuzeck hämmerte, erzielte in der 44. Minute den Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel fand die Austria wieder nur für kurze Dauer besser ins Spiel, Salzburg übernahm rasch das Kommando. Hwang brauchte nach Vorarbeit von Wanderson zunächst nur den Fuß hinhalten, Lazaro umkurvte zwei Minuten später Austria- Goalie Osman Hadzikic und schoss aus spitzem Winkel zum Endstand ein, da die Austria im Finish nicht mehr zulegen konnte.

Entscheidung um Vizemeistertitel am Sonntag

Der Endrang zwei wird damit erst am Sonntag ausgespielt. Die Austria spielt bei der Admira, Sturm gastiert im Lavanttal beim WAC. Derzeit liegen beide Klubs nach Punkten und Tordifferenz gleichauf, die Austria hat dank der mehr erzielten Tore die Nase vorn.

Bundesliga, 35. Runde:

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg 2:3 (2:1)

Ernst- Happel- Stadion, 11.054 Zuschauer, SR Kolleger

Tore: 1:0 (6.) Ulmer (Eigentor), 2:0 (29.) Kayode, 2:1 (44.) Haidara, 2:2 (64.) Hwang, 2:3 (66.) Lazaro

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller, Filipovic, Salamon - Grünwald, Serbest, Holzhauser (78. Friesenbichler) - Tajouri (63. De Paula), Kayode, Pires (85. Kvasina)

Salzburg: C. Stankovic - Schwegler, Miranda, Caleta- Car, Ulmer - Haidara (75. C. Leitgeb), Samassekou - Lazaro (68. Minamino), V. Berisha (53. Wanderson) - Laimer, Hwang

Gelbe Karten: Filipovic, Serbest, Rotpuller, Grünwald, Kayode bzw. Laimer, Wanderson

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 34 23 6 5 48 75 2. Austria 34 19 3 12 18 60 3. Sturm Graz 34 18 3 13 16 57 4. Altach 34 15 8 11 0 53 5. Admira 34 13 7 14 -13 46 6. Rapid 34 10 10 14 7 40 7. Mattersburg 34 11 7 16 -14 40 8. Wolfsberg 34 10 8 16 -20 38 9. St. Pölten 34 9 9 16 -18 36 10. Ried 34 9 5 20 -24 32