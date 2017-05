Red Bull Media House baut 69 Arbeitsplätze ab

Zur Erinnerung: Erst vor knapp drei Monaten wurde das Red Bull Media House in zwei Einheiten gegliedert: auf der einen Seite der Bereich Red Bull Media Network für digitale Inhalte und Plattformen, auf der anderen Seite der Bereich Publishing, TV und Media Operations.

"Haben versucht, Stellenabbau klein zu halten"

Dabei entstanden offenbar Parallelstrukturen und Doppelgleisigkeiten, die man nun mit einem Personalabbau beseitigen will. "In Kombination mit der Entscheidung, Red Bull TV nur digital auszustrahlen, entsteht die Notwendigkeit einer Vereinfachung der Organisation. Dies bedingt einen teilweisen Stellenabbau, den wir natürlich versucht haben über interne Vermittlung im Unternehmen klein zu halten", sagte das Unternehmen am Donnerstag gegenüber dem "Standard".

Foto: APA/Erwin Scheriau

Insgesamt sind im Red Bull Media House Österreich knapp 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Laut der Zeitung wurden die betroffenen Mitarbeiter durch die beiden Manager Gerrit Meier und Dietmar Otti vor dem Feiertag über den Jobabbau und die Meldung ans AMS informiert. Auch im Red Bull Media House North America sei es zu einem Personalabbau gekommen, nähere Details dazu seien aber noch nicht bekannt.