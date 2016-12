Rechtspopulist Wilders schuldig - keine Strafe

Das Gericht in Schiphol erklärte am Freitag, der "aufrührerische Charakter" von Wilders' Aussagen habe Andere dazu verleitet, Menschen mit marokkanischen Wurzeln in den Niederlanden zu diskriminieren. Der Vorwurf der Anstachelung zum Hass wurde dagegen fallen gelassen. Es gebe nicht genügend Beweise dafür, dass seine Worte zum Hass anstifteten. Das Gericht verzichtete auch darauf, die von der Staatsanwaltschaft geforderte Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro gegen den Rechtspopulisten zu verhängen.

Foto: APA/AFP/ANP/REMKO DE WAAL

Der 53- Jährige hatte bei einem Wahlkampfauftritt 2014 vor jubelnden Anhängern in Den Haag gefragt: "Wollt Ihr weniger oder mehr Marokkaner in Eurer Stadt und in den Niederlanden?" Die Menge antwortete mit "Weniger"- Rufen, woraufhin Wilders ankündigte: "Wir werden uns darum kümmern."

Wilders- Partei in Umfragen auf Platz eins

Wilders selbst war bei der Urteilsverkündung nicht im Gericht, er kündigte Berufung an. Nach Beginn des Prozesses war seine Partei für die Freiheit (PVV) in den Umfragen zur stärksten politischen Kraft aufgestiegen. Im März 2017 wählen die Niederlande ein neues Parlament. Wilders' könnte daraus als stärkste Kraft hervorgehen, so dass er Regierungschef werden könnte.

FPÖ- Freund Wilders hetzte auch schon in Wien

Wilders ist auch in Österreich kein unbeschriebenes Blatt. Nach einer Rede in der Wiener Hofburg auf Einladung der FPÖ im März 2015 attackierte er die Initiative muslimischer Österreicher. "Wir werden den Islam besiegen", sagte Wilders damals. Und fügte hinzu: "Der Koran gehört verboten, wir werden die Tore Wiens verteidigen."