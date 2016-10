Rechtsextreme griffen in Magdeburg Polizei an

Schon bei der Festnahme des Mannes seien die Beamten von weiteren Neonazis bedrängt, behindert und angepöbelt worden, hieß es seitens der Polizei. Der 32- Jährige sei "unter Protest und starkem Widerstand" zur Polizeistation gebracht worden. Elf Mitglieder der Gruppe hätten daraufhin versucht, dorthin zu gelangen, seien aber zunächst von Bundes- und Landespolizisten zurückgedrängt und des Bahnhofs verweisen worden, hieß es weiter.

Rechte drohten mit 50 weiteren Angreifern

Wenige Zeit später sei es ihnen gelungen, zur Wache vorzudringen, hinein gelangt seien sie aber nicht. Über die Gegensprechanlage drohten sie demnach, dass weitere 50 Gleichgesinnte auf dem Weg seien, um den Festgenommenen aus der Wache zu befreien. Um die Lage zu beruhigen, rückten Beamte der Polizeidirektion Nord an. Gemeinsam kesselten sie die Neonazis ein und nahmen elf Personen, neun Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 15 und 33 Jahren, in Gewahrsam genommen.

Die gesamte Gruppe hatte demnach zuvor an einer Kundgebung von Rechtsextremen in Roßlau teilgenommen und war von dort zurückgekehrt. Der 32- Jährige werde wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, die elf anderen Mitglieder müssen sich nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten, so die Polizei.