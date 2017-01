Rechnungshof: "Bau der 'Rumpf- U5' nicht sinnvoll"

Ein Prestige- Projekt der Wiener SPÖ, das 2014 bei der Klubklausur in Rust am Neusiedlersee stolz präsentiert worden ist, sei eigentlich "nicht sinnvoll": Diese Kritik am Bau der "Rumpf- U5" wagt nun der Bundesrechnungshof in seinem am Mittwoch veröffentlichten Endbericht über die U- Bahn- Finanzierung. Weitere Rüffel setzt es für das Desinteresse von Stadt und Wirtschaftsministerium an einer genauen Kontrolle der tatsächlichen Verwendung freigegebener Millionenbeträge.