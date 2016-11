Real zittert sich dank Ronaldo zu Pflichtsieg

Mit zwei Toren hat Superstar Cristiano Ronaldo Real Madrid in der spanischen Meisterschaft zu einem 2:1- Pflichtsieg über Sporting Gijon geführt. Der Portugiese war vor Heimpublikum per Elfmeter (5.) sowie mit einem Kopfball (18.) erfolgreich und holte sich damit die alleinige Führung in der Torschützenliste. Zehn Treffer hat der 31- Jährige in dieser Saison bisher zu Buche stehen.