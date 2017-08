Real startet mit 3:0- Sieg - Ramos sieht Rot!

Titelverteidiger Real Madrid hat sich gleich am ersten Spieltag an die Spitze der Primera Division geschossen. Gareth Bale (20. Minute), Casemiro (27.) und Toni Kroos (62.) trafen am Sonntag für den spanischen Rekordmeister im Auftaktspiel bei Deportivo La Coruna. Superstar Cristiano Ronaldo fehlte den Madrilenen wegen seiner Sperre.