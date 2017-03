Real Madrid spaziert bei Eibar zu klarem 4:1- Sieg

Auch ohne seine Superstars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale hat Real Madrid am Samstag Eibar auswärts mit 4:1 vom Platz geschossen und wieder die Führung in der spanischen Meisterschaft übernommen. Karim Benzema sprang für das absente Duo mit einem Doppelpack (14., 25.) in die Bresche, zudem trafen James Rodriguez (29.) und Marco Asensio (60.).