Real Madrid siegt in Gijon dank Last- Minute- Tor

Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft dank eines Tores im Finish den Kurs Richtung Meistertitel gehalten. Isco traf bei Sporting Gijon in der 90. Minute zum 3:2- Erfolg der Königlichen. Real trat nach dem Champions- League- Duell mit dem FC Bayern München ohne zahlreiche Stammspieler an. Trainer Zinedine Zidane schonte unter anderem Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Karim Benzema.