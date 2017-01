Real Madrid siegt dank Ramos- Doppelpack

Real Madrid ist am Samstag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Champions- League- Sieger gewann in der spanischen Meisterschaft daheim gegen Malaga mit 2:1 und feierte damit nach zuletzt zwei Pflichtspiel- Niederlagen in Folge wieder einen Sieg. Sergio Ramos (35., 43.) erzielte beide Tore für die "Königlichen", Juanpi Anor gelang das Ehrentor der Gäste.