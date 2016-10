Real Madrid mehrere Wochen ohne Pepe

Die Verletzung ist ein schwerer Schlag, da derzeit mit Sergio Ramos ein weiterer Innenverteidiger wegen einer Knieblessur passen muss. Pepe verpasst damit nicht nur das Mittwochspiel in der Champions League bei Legia Warschau, sondern vor allem auch nationale Highlights wie das Madrid- Derby gegen Atletico am 19. November oder wohl auch den "Clasico" gegen den FC Barcelona am 3. Dezember.

31.10.2016, 14:09 AG/red