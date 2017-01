Real Madrid "fliegt" blamabel aus der Copa del Rey

Champions- League- Sieger Real Madrid hat das Halbfinale des spanischen Cups überraschend verpasst! Zehn Tage nach der ersten und bisher einzigen Saisonniederlage in der Primera Division kam der Favorit am Mittwoch im Viertelfinal- Rückspiel bei Celta Vigo über ein 2:2 nicht hinaus. Nach dem 1:2 im Hinspiel war damit das Aus der Königlichen in der "Copa del Rey" besiegelt.