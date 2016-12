RB Salzburg: Süßer Heimsieg mit bitterem "Abgang"

Salzburg bleibt im Kampf um die Winterkrone am Drücker: Die Bullen reduzierten dank des überzeugenden 4:1- Heimsiegs vor nur 5.600 Fans über Altach den Rückstand auf den Leader auf zwei Zähler. Zudem wurde Sturm - empfängt am Sonntag den WAC, wäre per "Dreier" Herbstmeister - vorerst überholt. Dennoch stieß der dritthöchste Saisonerfolg auch ganz schön sauer auf: Mit Dabbur fällt bereits der vierte Angreifer verletzt aus!