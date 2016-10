RB- Leipzig- Wut: Teigl von eigenen Fans beschimpft

Was war passiert? Als der Verteidiger vor knapp zwei Wochen in der Partie bei seinem Ex- Klub RB Leipzig in der 78. Minute eingewechselt wurde, riefen Tausende Fans aus dem "Bullen- "Lager seinen Namen - die Highlights von diesem Spiel sehen sie im Video oben!

Georg Teigl lässt sich von den Leipzig-Fans feiern. Foto: GEPA

"Es ist schön, dass die Fans mich noch nicht vergessen haben. Das beruht auf Gegenseitigkeit", sagte Teigl damals und ließ sich sogar nach dem Spiel von den Leipzig- Fans feiern.

Das schmeckte den Augsburg- Anhänger gar nicht, was zu heftigen Reaktionen besonders in den sozialen Netzwerken führte. Zwar entschuldigte sich Teigl für seine Verhalten ein paar Tage später, aber verziehen haben ihm die Augsburg- Fans nicht, wie sich am Samstag zeigte. Im Fanblock des FCA hing unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift: "Winterpause nutzen, Teigl abschieben." Manager Stefan Reuter verurteilte den Vorfall gegenüber der "Augsburger Allgemeinen": "Ich mag es nicht, wenn Fans Aktionen gegen einen eigenen Spieler starten."