RB Leipzig: Top- Talente noch früher verpflichten

RB Leipzig will aussichtsreiche Talente in Zukunft noch früher verpflichten. Das kündigte Sportdirektor Ralf Rangnick am Freitag bei einer Pressekonferenz des deutschen Bundesliga- Aufsteigers an. Man wolle noch mehr "ins Segment der Hochbegabten reingehen und versuchen, sie noch früher zu holen", sagte Rangnick. Im Video oben sehen Sie Leipzigs 0:1- Pleite am vergangenen Wochenende in Dortmund!