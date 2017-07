RB Leipzig: Ex- Salzburger vom Verein freigestellt!

Wie die deutsche "Bild" berichtet, müssen die beiden Spieler RB Leipzig verlassen. Quaschner, der 2015 von Salzburg nach Leipzig wechselte, wurde in der vergangenen Saison zum Zweitligisten VfL Bochum verliehen. Dort erzielte der 23- Jährige in 26 Spielen drei Treffer. Da sein Vertrag 2018 ausläuft, möchte Rangnick mit einem Verkauf im Sommer noch Geld in die Kassen spülen.

Foto: GEPA

Ähnlich sieht es bei Jung aus. Der 25- Jährige spielte zuletzt bei Ingolstadt, doch die Leihe ist nun zu Ende. Wie Quaschner hat Jung bei RB keine Perspektive. Beide müssen sich nun nach einem neuen Klub umschauen.