D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:



11:30 Uhr: +TRIATHLON+

Top- 15- Plätze für Perterer und Hollaus in Edmonton

Die Weltmeister Flora Duffy von den Bermudas und Mario Mola aus Spanien haben am Samstag die Sprint- Bewerbe im Rahmen der Triathlon- WM- Serie in Edmonton für sich entschieden. Beide führen nach sechs von neun Stationen auch die Gesamtwertung an. Lisa Perterer landete in Kanada an der 14. Stelle und ist nun Gesamt- 13., Teamkollege Lukas Hollaus verbesserte sich als Tages- 15. auf die 32. Position. Perterer hatte vor der Laufteilstrecke eine Zehnsekundenstrafe ausgefasst, ansonsten wäre sich vielleicht noch ein Top- 10- Rang ausgegangen. "Mit meinem 14. Platz bin ich sehr zufrieden. In den letzten Wochen hatte ich ein bisschen Zeit, an meinen Schwächen zu arbeiten", sagte die Kärntnerin, die beim Schwimmen den Abstand in Grenzen hielt. Für Duffy war es bereits der vierte Saisonsieg. Hollaus feierte sein bestes Ergebnis in der Triathlon- Eliteserie, eine starke Radleistung lag dem zugrunde. "Ich bin unfassbar k.o., aber der Stolz überwiegt eindeutig", meinte der Salzburger.

11:22 Uhr: +FUSSBALL+

RB- Kicker Royer sorgt in den USA weiter für Furore

Legionär Daniel Royer befindet sich in der Major League Soccer (MLS) weiter in Topform! Der 27- jährige Steirer traf beim 4:0- Erfolg von New York Red Bulls gegen Montreal Impact doppelt. Zuletzt war er auch gegen Minnesota United mit je einem Tor und Assist Matchwinner. In den letzten vier Spielen traf der RB- Kicker sechsmal. Es war bereits der vierte Sieg in Serie für die "Bullen", die auf Platz vier der Eastern Conference liegen.

10:43 Uhr: +SCHWIMMEN+

Staber über 400 m Lagen mit persönlicher Bestzeit

Patrick Staber hat am Sonntag bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest als letzter österreichischer Teilnehmer das Finale über 400 m Lagen verpasst. Der SVS- Athlet verbesserte in 4:19,15 Minuten seine persönliche Bestmarke um 0,16 Sekunden und landete damit an der 16. Stelle. Der österreichische Rekord von 4:15,48 Minuten, den seit 2008 Dinko Jukic hält, hätte zur Finalteilnahme gereicht. Staber verpasste die Top acht um 3,46 Sekunden. Schnellster der vier Vorläufe war der US- Amerikaner Chase Kalisz in 4:09,79 Minuten.

08:10 Uhr: +FORMEL E+

Lucas di Grassi nach Montreal- Sieg neuer Spitzenreiter

Der Brasilianer Lucas di Grassi (Audi) hat am Samstag im ersten von zwei Montreal- Rennen die Führung in der Formel E übernommen. Er gewann den vorletzten Saisonlauf und verdrängte den Schweizer Sebastien Buemi von der Spitze. Buemi (Renault) musste nach einem schweren Unfall im Freien Training mit dem Ersatzauto starten. Er wurde nachträglich disqualifiziert, weil dieses um 2,9 kg zu leicht war. Di Grassi hat damit vor dem Final- Rennen am Sonntag (22 Uhr) 18 Punkte Vorsprung.

Foto: AP

07:28 Uhr: +FUSSBALL+

Paris St. Germain holt französischen Supercup gegen Monaco

Paris St. Germain hat den französischen Supercup gewonnen. Die Cupsieger aus der Hauptstadt bezwang Meister AS Monaco am Samstag im marokkanischen Tanger nach 0:1- Rückstand noch mit 2:1. Frankreichs Nationalspieler Djibril Sidibe hatte Monaco nach 30 Minuten in Führung gebracht, doch der Brasilianer Dani Alves (51.) und Adrien Rabot (63.) drehten das Spiel zugunsten der Pariser.

22:48 Uhr: +KLETTERN+

Niederösterreicherin Pilz Weltcup- Fünfte in Briancon

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat am Samstag auch auf der dritten Station des Kletter- Weltcups im Vorstieg den fünften Rang belegt. Die 20- jährige Julia Fiser erreichte mit Platz 15 ihre bisher beste Weltcup- Platzierung. Magdalena Röck landete bei ihrem Comeback nach neunmonatiger Verletzungspause an der 32. Stelle. Bei den Herren gelang Max Rudigier mit Platz zwölf seine bisher beste Saisonleistung. Die Siege gingen an die Slowenin Janja Garnbret und den Franzosen Romain Desgranges. Der nächste Weltcup steigt am 25. und 26. August in Arco (Italien). Schon eine Woche davor sind Pilz und Katharina Posch bei der EM im Bouldern in München im Einsatz.

21:55 Uhr: +FUSSBALL+

Lindner mit Grasshoppers daheim 0:4 gegen Hütters Young Boys

ÖFB- Teamgoalie Heinz Lindner hat am Samstag in der Schweizer Meisterschaft mit seinem Klub Grasshopper Zürich ein Heimdebakel kassiert. Der Traditionsverein verlor mit dem ÖFB- Teamgoalie und seinem in der 71. Minute eingewechselten Landsmann Marco Djuricin gegen die von Adi Hütter betreuten Young Boys Bern mit 0:4. Bei den Siegern wurde Thorsten Schick in der 77. Minute eingewechselt. Die Young Boys führen die Tabelle mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Zum Auftakt hatten die Berner Titelverteidiger und Serienmeister Basel besiegt. Die Grasshoppers liegen am Tabellenende.

20:38 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen- EM: Beginn von Deutschland- Dänemark verzögert sich

Das zweite Frauen- EM- Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Deutschland und Dänemark beginnt mindestens mit einer Viertelstunde Verspätung. Das verlautete die UEFA kurz vor dem eigentlichen Beginn des Spiels um 20.45 Uhr. Grund sind die schlechten Platzverhältnisse im Sparta Stadion aufgrund des starken Regens. Auf dem Platz stehen mehrere Lacken, der Ball rollte beim Aufwärmen der Spielerinnen kaum mehr. Ob wirklich gespielt werden kann, wird sich zeigen.

19:39 Uhr: +FUSSBALL+

Zwei Zuschauer bei Panik in Stadion in Johannesburg getötet

Zwei Todesopfer und mehrere Verletzte hat eine Massenpanik während eines Testspiels der Kaizer Chiefs und der Orlando Pirates im Nationalstadion in Johannesburg gefordert. Über den Grund für die Panik bei einem Eingangstor im Final- Stadion der WM 2010 gab es vorerst keine Angaben.

19:32 Uhr: +SCHWIMMEN+

Weltrekord der US- Mixed- Kraulstaffel

Das Mixed- Quartett der USA hat am Samstag den neunten Weltrekord der Langbahn- Bewerbe bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest fixiert. Caeleb Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerford und Simone Manuel drückten die bisherige Bestmarke eines US- Teams von der Kasan- WM 2015 in 3:19,60 Minuten um gleich 3,45 Sekunden. Dressel holte damit als Erster in der WM- Geschichte drei Gold an einem Tag.

18:55 Uhr: +RALLYE+

Finne Lappi steuert bei Heim- Rallye auf Premierensieg zu

Der Finne Esapekka Lappi hat beim Rallye- WM- Lauf in seiner Heimat seinen ersten Sieg auf höchster Ebene vor Augen. Der Toyota- Pilot führt vor den letzten vier Sonderprüfungen am Sonntag im neunten Saisonrennen im Raum Jyväskylä mit 49,1 Sekunden Vorsprung auf Teemu Suninen (Ford) und 53,4 auf Juho Hänninen (beide FIN).

18:42 Uhr: +SPRINGREITEN+

Ahlmann gewinnt Grand Prix in Berlin - Kühner Achter

Christian Ahlmann und Simone Blum haben am Samstag in Berlin für einen deutschen Doppelerfolg in der Global Champions Tour im Springreiten gesorgt. Der 42- Jährige sicherte sich mit Codex One den Siegerscheck über 99.000 Euro vor der mit Alice fehlerfreien und nur 0,45 Sekunden langsameren Blum. Der Niederländer Leopold van Asten wurde mit Beauty im Dreier- Stechen Dritter (8 Fehlerpunkte). Der Österreicher Max Kühner verzeichnete mit Chardonnay im Grand Prix (1,60 m) einen Abwurf (4 Fehlerpunkte) und landete dank seiner schnellen Zeit an der achten Stelle. In der Gesamtwertung führt nach einem elften Rang weiter der Niederländer Harrie Smolders.

16:53 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Herren unterlagen Russland in zweitem Wien- Test 0:1

sterreichs Hockey- Herren- Nationalmannschaft hat am Samstag in Wien ein Test- Länderspiel gegen Russland 0:1 verloren. Das Tor fiel erst zehn Sekunden vor Spielende. Am Vortag hatten die ÖHV- Truppe 3:2 gewonnen, am Sonntag (13 Uhr) folgt ein dritter Vergleich. Die Partien dienen den Österreichern als Vorbereitung auf die für die zweite August- Hälfte in Amsterdam angesetzte EM.

16:40 Uhr: +TENNIS+

Topgesetzter Thiem in Washington zunächst mit Freilos

Dominic Thiem, der diesmal das parallel laufende Heim- Event in Kitzbühel auslässt, beginnt seine Hartplatz- Saison kommende Woche beim ATP- 500- Tennisturnier in Washington. Der 23- jährige Weltranglisten- Siebente hat bei der mit 2,002 Mio. Dollar dotierten Veranstaltung als Nummer eins zunächst ein Freilos und trifft dann entweder auf den Kanadier Vasek Pospisil oder den Schweizer Henri Laaksonen. Erster gesetzter Gegner wäre bei programmgemäßem Verlauf der Südafrikaner Kevin Anderson (15) in der dritten Runde. Thiem führt das Feld vor Kei Nishikori (JPN) und Milos Raonic (CAN) an und spielt zum ersten Mal überhaupt in Washington. Mit Grigor Dimitrow (BUL/ATP- 10.) und Alexander Zverev (GER/11.) spielen die Nummer sieben bis elf geschlossen beim Auftakt der US Open Series.

16:28 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Australierin Iffland holte WM- Gold im "High Dving"

Die Australierin Rhiannan Iffland hat sich am Samstag in Budapest bei den Schwimm- Weltmeisterschaften den Titel im "High Diving" der Damen gesichert. Die 25- Jährige siegte im Stadtzentrum an der Donau vor der Kulisse das ungarischen Parlaments mit 320,70 Punkten, 11,80 Zähler vor der Mexikanerin Adriana Jimenez. Weitere 4,95 Punkte zurück holte die Weißrussin Jana Nestsjarawa Bronze. Nachdem die bisherigen beiden WM- Bewerbe in diesem Sport an US- Sportlerinnen gegangen waren, wurde US- Favorit bzw. 2013- Siegerin Cesilie Carlton diesmal nur Sechste. Beim "High Diving" bzw. Klippenspringen springen die Damen aus einer Höhe um 20 Meter, die Herren aus 27 Metern Höhe. Deren Finalkonkurrenz ist für Sonntag (12 Uhr) angesetzt. Für beide Bewerbe haben keine österreichischen Athleten genannt.

Foto: AFP

16:03 Uhr: +TENNIS+

Nur noch ein Österreicher um Qualifikation für Kitzbühel

Von den drei Österreichern, die am Samstag in der Qualifikation für das "Generali Open" in Kitzbühel im Einsatz waren, hat einer die erste Hürde überstanden: Michael Linzer setzte sich gegen den als Nummer 3 gesetzten Polen Jerzy Janowicz mit 6:1,6:4 durch. Hätte auch Jurij Rodionov die Hürde Maximilian Merterer (GER- 6) genommen, dann wäre fix ein dritter ÖTV- Spieler im Hauptbewerb gestanden. Merterer, der den erst 18- jährigen Rodionov mit 7:6(5),6:1 niederrang, ist nun nämlich nächster Gegner von Linzer. Der Zweitrundensieger steht im Hauptbewerb. Für Staatsmeister Lenny Hampel war gegen Santiago Giraldo (COL- 2) beim 1:6,2:6 nichts zu holen. Vorerst stehen nur Gerald Melzer und Sebastian Ofner, beide dank Wildcard, im Hauptbewerb des größten Sandplatz- Tennisturniers Österreichs. Dominic Thiem spielt dieses Jahr nicht in der Gamsstadt.

15:49 Uhr: +OLYMPIA+

Kraus holt bei Jugendspielen Bronze im Tennis

Tennisspielerin Sinja Kraus hat am letzten Tag der Europäischen Olympischen Jugenspiele (EYOF) in Györ die Bronzemedaille gewonnen. Die 15- Jährige besiegte am Samstag im Spiel um Platz drei die Lettin Kamilla Bartone mit 6:3,6:3. "Ein tolles Gefühl", freute sich Kraus, die die insgesamt vierte Medaille für das Youth Olympic Team Austria holte.

12:21 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck im WM- Vorlauf über 1500 m Kraul als Zwölfter out

Der Österreicher Felix Auböck hat am Samstag seine dritte Finalteilnahme bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest verpasst. Der 20- Jährige belegte in den Vorläufen über 1.500 m Rang zwölf, in 15:02,78 Minuten verfehlte er seinen nationalen Rekord vom 5. Mai 2016 um 1,60 Sekunden. Vom Endlauf der Top acht war Auböck 3,46 Sekunden entfernt.

Foto: AFP

08:06 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia mit Team in neuer Indien- Liga im Halbfinale out

Ex- Europameisterin Liu Jia ist in der erstmals ausgetragenen "Ultimate Table Tennis League" in Indien mit Maharashtra Mumbai im Halbfinale ausgeschieden. Ihr Team musste sich dem Falcons TTC mit 5:14 geschlagen geben. Gegen die Chinesin Wu Yang kassierte Liu eine Dreisatz- Niederlage, gegen Sutirtha Mukherjee aus Indien verlor die Linzerin einen entscheidenden Satz 10:11. Ihre Landsleute Stefan Fegerl und Sofia Polcanova beendeten die Tischtennis- Liga mit Kalkutta auf Rang fünf.