Razzia bei Poker- König: 100 Mio. Euro Steuerschuld

Hintergrund ist eine jahrelange Rechtsauseinandersetzung des Unternehmers mit der Republik Österreich. Bis inklusive 2019 darf der Poker- König - obwohl eigentlich nicht mehr erlaubt, wird es bis dahin pardoniert - seine Karten- Casinos noch betreiben. Die Finanz hebt dafür 16 Prozent des Einsatzes als Glücksspielabgabe ein.

Spiel- und Bargeld beschlagnahmt

Trotz diverser gegenteiliger Urteile kämpft der streitbare Pokerbetreiber aber weiter - und will nicht zahlen. Inzwischen soll der sogenannte Abgabenrückstand, also die Steuerschuld, satte 100 Millionen Euro betragen. Um - so das Beamtendeutsch - "die abgabenrechtlichen Ansprüche durchzusetzen", jagt seit Montag dieser Woche an allen zwölf Casino- Standorten eine Razzia die nächste. Und jedes Mal wurden sämtliche Einsätze bzw. das Spielgeld der Glücksritter sowie alles sonstige Bares beschlagnahmt.

Foto: Andi Schiel (Symbolbild)

Dem Vernahmen nach geht es dabei mittlerweile um Millionenbeträge. Vonseiten des Casino- Unternehmens hieß es auf "Krone"- Anfrage nur lapidar: "Derzeit wird keine Stellungnahme abgegeben." Man wird sehen, wie viele Asse der Poker- König beim Streit mit den Behörden noch in der Hand hat.

Christoph Budin und Oliver Papacek, Kronen Zeitung