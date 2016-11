Raucher pfeifen auf die Schockbilder

Rauchen ist - mittlerweile unbestritten - tödlich. Dennoch frönt jeder vierte Österreicher dem gefährlichen blauen Dunst. Daran ändern auch Schockbilder auf den Zigarettenpackungen nicht viel, wie neue Erhebungen zeigen. Im Gegenteil: Der Umsatz ist im vergangenen halben Jahr sogar um 1,4 Prozent gestiegen.

Foto: EPA

Geschäft mit Hüllen für Packungen blüht

Das liegt zum Teil allerdings auch an einer leichten Preissteigerung, erklärt der Obmann der Wiener Tabaktrafikanten, Andreas Schiefer. Und er fügt hinzu: "Viele Kunden bewerten diese Bilder nur als Alibi- Handlung der Politik und rauchen einfach weiter." Den Fiskus wird's freuen: Die Tabaksteuer ist nach der Mineralölsteuer die zweithöchste Verbraucherabgabe in Österreich, pro Jahr wandern 1,8 Milliarden Euro in den Staatssäckel. Wer sich von den Warnhinweisen und Fotos dennoch gestört fühlt, greift einfach zu entsprechenden Hüllen - das Geschäft damit blüht.

Die Krebshilfe bedauert, dass die Schockbilder vorerst keine Wirkung zeigen. Sie hofft aber, dass junge Menschen abgeschreckt werden und erst gar nicht zu rauchen anfangen.