Rauchen ab 18: Länder wählen ihre Strafen selbst

Jetzt ist es also fix: Ab Mitte 2018 wird das Rauchen für Jugendliche unter 18 Jahren in Österreich verboten. Damit Teenager tatsächlich an keine Zigaretten mehr kommen, sind neben den Eltern wohl auch vorrangig die Trafikanten gefragt. Zur Vereinfachung ihres Arbeitsalltages fordern diese nun die Entwicklung einer App, die die Überprüfung des Alters vereinfachen soll. Kommt ein Kind dennoch an den verbotenen Glimmstängel, soll es Sanktionen geben. Diese müssen aber erst auf Bundesländerebene beschlossen werden - und dieses Projekt steckt selbst noch in den Kinderschuhen.