Rassismus- Skandale: "Finde Spielabbrüche gut"

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich unmittelbar vor dem Start des Confederations Cup in Russland für entschlossenes Handeln bei rassistischen Beleidigungen in den Stadien ausgesprochen. "Meiner Meinung nach sollte dagegen hart vorgegangen werden", sagte der 24- jährige Verteidiger der AS Roma, dessen Mutter aus Sierra Leone stammt, am Samstag in Sotschi.