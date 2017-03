Raser mit Tempo 143 statt 70 ertappt: "Lächerlich"

Der Verdächtige war einer Motorradstreife am Mittwochnachmittag auf der B1 im Stadtgebiet von Wels aufgefallen, die in einer Tempo- 70- Zone Lasermessungen durchführte. Mit nicht weniger als 143 km/h raste der Autofahrer an den Beamten vorbei. Die Polizei hatte keine Gelegenheit, den Raser sofort zu stoppen, da das Verkehrsaufkommen zu diesem Zeitpunkt sehr hoch war. Die Beamten nahmen daher die Verfolgung des Verkehrsrowdys auf.

"Ich fahre sehr oft so"

Erst in Marchtrenk konnten die Polizisten den 20- jährigen Verdächtigen einholen und stoppen. Als sie ihn auf die enorme Geschwindigkeitsübertretung ansprachen, trauten die Beamten wohl ihren Ohren nicht: "Es ist doch kein Problem, dass man im Berufsverkehr doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs ist. Ich fahre sehr oft so", gab der Mann laut Polizei von sich. Die Amtshandlung bezeichnete er außerdem als "lächerlich". Der Führerschein wurde dem jungen Mann noch an Ort und Stelle abgenommen.