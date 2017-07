Rasende Oma (79) im Porsche mit 238 km/h geblitzt

Dass sie in der besagten Nacht mit ihrem Porsche Boxter GTS so schnell unterwegs war, habe sie gar nicht gemerkt, gab die Frau einem Bericht des belgischen Nachrichtenportals DHnet.be zufolge an. Das Radarmessgerät auf der Autobahn hatte bei der Spritztour der 79- Jährigen im vergangenen Juni 238 km/h gemessen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit lag bei 120 km/h.

Foto: © 2010 Photos.com, a division of Getty Images (Symbolbild)

Ein belgisches Gericht verurteilte die Großmutter aus der Stadt La Louviere nun zu einer vergleichsweisen milden Strafe: Die 1937 geborene Frau muss 1200 Euro - statt angedrohten 4000 - zahlen und ist ihren Führerschein zudem für drei Monate los. Ihr Anwalt hatte vor Gericht erklärt, es sei das erste Mal gewesen, dass man seine Mandantin beim Schnellfahren erwischt habe.