Rapids Verletztenliste wird schon wieder länger

Rapid muss in den letzten Spielen des Jahres auf Christoph Schößwendter verzichten. Der Innenverteidiger erlitt am Samstag beim 1:0 gegen den SKN St. Pölten (siehe Video oben) einen Muskelfasereinriss im linken Oberschenkel und fehlt damit ebenso am Donnerstag zum Europa- League- Abschluss in Wien gegen Athletic Bilbao wie Goalie Jan Novota.