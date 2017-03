Rapidler Grahovac wechselt nach Kasachstan

Astana spielte 2015/16 in der Gruppenphase der UEFA Champions League und in der laufenden Saison in jener der UEFA Europa League, zudem wurde der noch junge Klub zuletzt dreimal en suite Meister.

Srdjan Grahovac kam im Sommer 2014 von seinem Heimatverein Banja Luka nach Hütteldorf und brachte es seither auf 86 Pflichtspiele (4 Tore) beim SK Rapid. Der ehemalige U21- Teamkapitän von Bosnien Herzegowina brachte es mittlerweile auch auf zwei A- Länderspiele. Der SK Rapid wünscht Srdjan Grahovac nur das Beste bei seinem neuen Klub!