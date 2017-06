Rapid vs. Austria! Das Wiener Derby in Runde drei!

Der große Kracher steigt schon in Runde drei! Die österreichische Bundesliga hat gestern den Spielplan für die Saison 2017/18 bekannt gegeben. Und Rapid empfängt in Runde drei, am 6. August um 16:30 Uhr, die Wiener Austria. Zum Auftakt geht's für Grün- weiß gegen Mattersburg, in Runde zwei muss man zu SKN St. Pölten. Nach dem Derby ist man erst bei der Admira zu Gast und empfängt am 20. August Sturm Graz.