Rapid und die Lehren aus der Schlammschlacht

"Kein Kommentar" hieß es vor dem 2:1- Sieg im Cup- Halbfinale aus Hütteldorf. Die neuen Anschuldigungen von Ex- Sportchef Müller ließ man verhallen. Gut so. Wenn sich zwei Seiten mit Dreck bewerfen, bleibt keiner sauber. Das gilt in der Wirtschaft, in der Politik und umso mehr im emotionalen Fußball. Diese brutale Erfahrung haben jetzt auch Rapids Präsident Michael Krammer und Geschäftsführer Christoph Peschek gemacht. Auf die harte Tour.