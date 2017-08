Rapid- Trainer Djuricin bespuckt Admira- Betreuer

Franta, der vor Kurzem mit dem Frauen- Nationalteam sensationelle Erfolge bei der EM in den Niederlanden feiern konnte, soll Djuricin provoziert haben. Mit seinen Fingern soll der Torwarttrainer das Endergebnis in Richtung des Rapid- Trainers gedeutet haben. "Das ist eine Gemeinheit", war Djuricin nach der Partie sauer.

Foto: GEPA, SKY

Djuricin brannten die Sicherungen durch. Auf den TV- Kameras ist zu erkennen, wie der Trainer der Hüttelforder Franta mitten ins Gesicht spuckt. Anschließend dreht sich Djuricin um und beendet das Streitgespräch.

"Welt wird nicht untergehen"

Nach der 1:3- Niederlage gegen die Admira hat Rapid nach vier Spieltagen lediglich fünf Punkte am Konto. "Wir müssen über die Niederlage reden und schauen, was wir besser machen können. Aber die Welt wird nicht untergehen", so Djuricin. In der Spielzeit 2016/17 lag Rapid zu diesem Zeitpunkt unter Chefcoach Mike Büskens mit neun Punkten auf dem zweiten Platz. Ein Jahr später ist man Fünfter, Tabellenführer Sturm Graz bereits sieben Zähler entfernt. Von einem Fehlstart wollte Djuricin jedoch nicht explizit sprechen: "Ich habe nichts davon, wie man es benennt."