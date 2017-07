Rapid & Sturm mit etwas Mühe in der nächsten Runde

Rapid ging in Schwaz durch einen Treffer von Stephan Auer in der 7. Minute in Führung. Die Hütteldorfer waren in der Silberstadt- Arena spielbestimmend, taten sich aber im Herausspielen von klaren Chancen schwer. Trainer Goran Djuricin ließ seine Mannschaft im Vergleich zu den letzten Bundesliga- Spielen der abgelaufenen Saison fast unverändert, lediglich Richard Strebinger kam im Tor für Tobias Knoflach zum Einsatz. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte kam nach der Pause Steffen Hofmann für Tamas Szanto ins Spiel. Der bald 37- Jährige bestritt seine 528. Pflichtpartie für Rapid, damit überholte er Peter Schöttel und stieg zum alleinigen grün- weißen Rekord- Spieler auf. Sein Nachfolger als Kapitän, Stefan Schwab, traf nach Schrammel- Flanke in der 75. Minute per Kopf zum 2:0.

Sturm hatte ebenfalls ein wenig Mühe, die zweite Runde zu erreichen. Bei Westligist Hard trafen die Steirer erst in der 74. Minute durch Fabian Schubert zur Führung. Deni Alar (90.) und erneut Schubert (95.) sorgten spät für einen 3:0- Erfolg. Die Harder spielten nach einer Roten Karte für Semih Yasar, der Fabian Koch gefoult hatte, ab der 32. Minute nur zu zehnt. Bei den Grazern schied Mittelfeldmann Martin Ovenstad schon zu Beginn der Partie mit einer Schulterblessur verletzt aus, für ihn kam Patrick Puchegger ins Spiel. Dessen Hereingabe von links brachte der im Sommer von Ried geholte Schubert im Gehäuse unter. Danach kam Sturm nicht mehr in Bedrängnis.

Für Altach trugen sich im Lokalduell mit Regionalligist Dornbirn Christian Gebauer (7.), Patrick Salomon (14.), Grbic (21./Elfmeter, 59.) und Stürmer Moumi Ngamaleu (85.) in die Torschützenliste ein. Ihre Comebacks nach Verletzungspausen gaben die Verteidiger Andreas Lienhart und Jan Zwischenbrugger. Trainer Klaus Schmidt schonte vor dem Rückspiel in der Europa- League- Qualifikation bei Dinamo Brest einige Stammkräfte. Von den zehn Bundesliga- Klubs haben damit bis auf einen alle die nächste Runde erreicht. Den Schlussstrich unter die erste Runde des ÖFB- Cups setzt der SKN St. Pölten erst am Dienstag bei Austria Klagenfurt.

Die Cup- Ergebnisse vom Sonntag:

FC Hard (RL West) - SK Sturm Graz 0:3 (0:0)

Tore: Schubert (74., 95.), Alar (90.)

Rote Karte: Yasar (32./Hard)

SC Schwaz (RL West) - SK Rapid Wien 0:2 (0:1)

Tore: Auer (7.), Schwab (75.)

FC Karabakh (RL Ost) - FC Blau Weiß Linz 1:5 (1:4)

Tore: Kara (14.) bzw. Kreuzer (7.), Templ (24., 59.), Schagerl (35., 42.)

ASK Elektra (Wiener Liga) - FCM Traiskirchen (RL Ost) 2:1 (1:1)

FC Dornbirn (RL West) - SCR Altach 1:5 (1:3)

Tore: Gurschler (19.) bzw. Gebauer (7.), Salomon (14.), Grbic (21./Elfmeter, 59.), Ngamaleu (85.)

FC Schwarzach (Vorarlbergliga) - Union St. Florian (RL Mitte) 0:3 (0:1)